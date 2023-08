Fastenal: Potenzial für Investoren bei 52,36 EUR

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Fastenal derzeit unterbewertet und es besteht ein Kurspotenzial in Höhe von +2,89%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,36 EUR.

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie -1,46% an Wert. In den vergangenen fünf Tagen ergab sich damit ein Verlust von insgesamt -4,32%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und elf halten sie für neutral. Zwei Analysten sind jedoch nach wie vor skeptisch und stuften die Aktie als Verkauf ein. Weitere zwei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,88 unverändert positiv.