Fastenal: Potenzial für Anstieg auf 49,35 EUR

Die Aktie von Fastenal wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 49,35 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,07% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 02.05.2023 fiel die Kursentwicklung um -0,38%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,00

• Optimistische Einschätzung durch 35,29% der Analysten

Gestern verlor Fastenal am Finanzmarkt -0,38%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt einen Verlust von -0,02%, was zeigt dass der Markt momentan eher pessimistisch gestimmt ist.

Doch das durchschnittliche Kursziel liegt bei optimistischen 49.35 EUR und drei Experten sehen die Aktie als Kauf an.

Allerdings betrachten zehn weitere Experten sie als “Halten”, während zwei Analysten den Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einer Bewertung von drei Punkten.

Trotz...