Fastenal: Kursziel von 50,52 EUR für die Aktie erwartet

Die aktuelle Bewertung der Fastenal-Aktie wird von Analysten als nicht angemessen betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 50,52 EUR und damit um +0,87% über dem aktuellen Niveau.

• Fastenal erzielt am 01.06.2023 einen Anstieg von +0,09%

• Guru-Rating von Fastenal bleibt unverändert bei 3,12

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +17,65%

Im gestrigen Handel stieg der Wert der Aktie um +0,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor sie jedoch -0,79%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl das Finanzinstitut mit einer solchen Entwicklung gerechnet hat oder nicht scheint die Meinung unter den Analysten eindeutig zu sein: Das Mittelfristige Kursziel für Fastenal liegt bei 50,52 EUR.

Laut Experteneinschätzung bietet die Aktie somit Investoren ein Potenzial in Höhe von...