Fastenal: Kurspotenzial von 49,30 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Fastenal ein Plus von +1,38% verzeichnen. Doch trotz dieses Aufwärtstrends schließt sich die vergangene Woche mit einem Abwärtstrend von -2,33%. Dies könnte den Markt in eine pessimistische Stimmung bringen.

• Am 14.07.2023 stieg der Kurs um +1,38%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,30 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,00

Bankanalysten sind der Überzeugung, dass die aktuelle Bewertung der Fastenal-Aktie nicht angemessen ist und das eigentliche Kursziel bei 49,30 EUR liegt. Sollte diese Prognose eintreffen, bedeutet dies für Investoren ein Risiko von -3,67%.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und zehn Experten halten sie für neutral. Zwei Analysten sagen jedoch einen Verkauf voraus und zwei weitere raten dazu...