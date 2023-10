Fastenal: Experten prognostizieren Kurspotenzial von +3,34%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Fastenal eine positive Kursentwicklung von +0,54% verzeichnen. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage betrug das Plus insgesamt +0,18%. Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 53,93 EUR aufweist.

• Fastenal: Am 03.10.2023 mit einer Steigerung um +0,54%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,93 EUR

• Der Guru-Rating bleibt stabil bei 2,89

Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies ein Potenzial zur Wertsteigerung um +3,34% bedeuten. Allerdings gibt es auch Analystenmeinungen bezüglich eines möglichen Verkaufs der Aktien.

Einzelne Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf. Andere Anleger empfehlen “halten” oder sehen in dem Unternehmen einen starken Kauf. Insgesamt betrachtet ergibt sich daraus...