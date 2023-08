Fastenal: Bankanalysten sehen Potenzial bei 52,76 EUR

Die Aktie von Fastenal verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,35%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch ein Plus von +0,95% erzielen und befindet sich derzeit in einem neutralen Trend. Auch wenn nicht alle Analysten positiv gestimmt sind, liegt das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 52,76 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +0,80% bieten.

• Am 14.08.2023 mit -0,35%

• Mittelfristiges Kursziel von 52,76 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 2,88

Zwei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und elf Experten bewerten sie als “halten”. Zwei weitere Analysten raten zum Verkauf und zwei Experten sogar zum sofortigen Verkauf. Demnach sind immerhin noch +11,76% der Analystenschaft optimistisch eingestellt.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert “Guru-Rating...