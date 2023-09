Fastenal: Bankanalysten sehen Kurspotenzial bei +5,15% - Kursziel 53,55 EUR

Die Fastenal-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein kleines Plus von +0,20% erzielt. In der vergangenen Handelswoche musste das Papier jedoch Verluste hinnehmen und verlor insgesamt -1,27%. Die Analysten sind dennoch optimistisch und sehen in der Aktie aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 53,55 EUR.

Dieses Ziel würde ein Potenzial für Investoren von +5,15% bieten. Von insgesamt 16 Analysten empfehlen zwei die Aktie als Kauf und zwölf Experten halten sie für eine Halteposition geeignet. Zwei weitere Analysten sprechen sich sogar für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,89 unverändert positiv.