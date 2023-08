Fastenal: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 52,36 EUR - Potenzial von +1,09%

Die Aktie des US-amerikanischen Industrieteilelieferanten Fastenal konnte am gestrigen Tag eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,67% verzeichnen. Die vergangene Handelswoche schließt damit insgesamt mit einem Anstieg um +0,30%. Der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral.

Laut den durchschnittlichen Prognosen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 52,36 EUR für die Aktie von Fastenal. Sollten sie Recht behalten und das Ziel erreicht werden, könnten Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +1,09% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Dennoch empfehlen zwei Experten die Aktie als starkes Kaufsignal und elf weitere bewerten sie zumindest als “halten”. Zwei Analysten glauben weiterhin an einen Verkauf...