Fastenal: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel bei 53,88 EUR

Die Aktie von Fastenal hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,66% verzeichnet und am gestrigen Tag einen Anstieg um +1,07%. Damit zeigt sich der Markt momentan durchaus optimistisch. Doch was erwarten die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Fastenal liegt laut Durchschnittsbewertung bei 53,88 EUR und würde damit eine Steigerung um +2,43% vom aktuellen Kurs bedeuten. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwölf Experten sie als “halten” einstufen, sind zwei weitere Meinungen eher pessimistisch: Sie sprechen sich für einen Verkauf aus. Zwei Experten raten sogar dazu, die Aktien sofort zu verkaufen.

Dennoch bleibt das Guru-Rating von Fastenal unverändert bei 2,89. Somit zeigen sich einige positive Signale für Investoren – obwohl es immer Risiken gibt.

Zusammenfassend:

• In...