Fastenal: Analysten sehen Potenzial für die Aktie

Die Aktie von Fastenal verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,52%. In der vergangenen Woche betrug das Minus insgesamt -0,09%. Die Analysten sind dennoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 53,22 EUR, was einem Potenzial von +0,73% entspricht.

• Fastenal: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 53,22 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +11,76%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2.88

Von den insgesamt 15 analysierenden Experten empfehlen zwei einen Verkauf der Aktie. Elf Experten raten zum Halten und nur zwei sprechen sich klar für einen Kauf aus. Das positive Ergebnis wird durch das bestehende Guru-Rating unterstrichen.

Obwohl die jüngste Entwicklung der Fastenal-Aktie eher neutral ist und nicht alle Bankanalysten vom mittelfristigen Wachstumspotential überzeugt sind,...