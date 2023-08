Fastenal: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 50,24 EUR

Die Aktie von Fastenal hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt nun bei einem Minus von -2,60%. Gestern sank der Kurs um weitere -1,66%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Doch viele Bankanalysten sind anderer Meinung. Im Durchschnitt setzen sie das mittelfristige Kursziel bei 50,24 EUR fest – eine Empfehlung zum Kauf mit einem möglichen Risiko in Höhe von -2,71% für Investoren.

Trotz des schwachen Trends gibt es noch immer positive Bewertungen seitens der Experten: Drei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zehn geben ein “halten”. Nur zwei gehen vom Verkauf aus und zwei sehen einen direkten Verkauf als notwendig an. Das Guru-Rating steht nun auf 3,00 nachdem es vorher auf Guru-Rating ALT lag.

Es bleibt abzuwarten ob sich diese Einschätzungen bewahrheiten werden oder...