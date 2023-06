Fastenal: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 49,70 EUR

Die Aktie von Fastenal konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,57% verzeichnen und erreicht somit eine Gesamtperformance von +3,97% in der vergangenen Handelswoche. Die Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Fastenal bei 49,70 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätten Investoren aktuell ein Potenzial von -5,86%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 15 Analysten empfehlen aktuell drei die Aktie als starken Kauf. Zehn weitere Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus (“halten”), während zwei Stimmen zum Verkauf raten und zwei sogar den sofortigen Verkauf fordern. Der Anteil der optimistischen Analysen beträgt somit +17,65%.

Zusätzlich erhält Fastenal vom Guru-Rating...