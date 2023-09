Fastenal: Analysten sehen Kurspotenzial von 53,88 EUR

Die Aktie von Fastenal hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,66% erzielt und am gestrigen Tag um weitere +1,07% zugelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 53,88 EUR – das entspricht einem Kurspotenzial von+2,43%. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung. Doch der Anteil der Optimisten unter ihnen liegt immerhin bei +11,11%.

• Fastenal legt um +1,07% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 53,88 EUR (+2,43%)

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 2,89