Fastenal: Analysten sehen Kurspotential - Ziel bei 50,95 EUR

Die Aktie von Fastenal hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,79% gezeigt. Gestern betrug der Kursanstieg immerhin +0,11%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel bei 50,95 EUR. Sollte dies eintreten, würde die Aktie um -5,52% steigen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend. Gerade mal 17,65% sind noch optimistisch.

Das “Guru-Rating” hat sich mit einem Score von 3,00 gegenüber der vorherigen Bewertung als stabil erwiesen.