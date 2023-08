Fastenal: Analysten sehen Aufwärtspotential - Kursziel bei 50,24 EUR

Die Aktie von Fastenal konnte gestern keine positiven Akzente setzen und verlor am Finanzmarkt 1,46%. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Verluste auf 4,32%, was eine pessimistische Marktstimmung widerspiegelt. Doch wie sehen die Experten die zukünftige Entwicklung?

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 50,24 EUR liegt. Dies würde ein Potential von +1,27% eröffnen. Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends.

3 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 10 Experten empfehlen Hold-Positionen. Demgegenüber stehen zwei Verkaufsempfehlungen sowie zwei Experteneinschätzungen für den sofortigen Verkauf.

Das positive Bild wird durch das Guru-Rating unterstrichen, welches nunmehr bei einem Wert von drei (vorher...