Fastenal: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 50,79 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Fastenal-Aktie an Wert und notierte mit einem Minus von -1,03%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es ebenfalls ein leichtes Minus von -0,14%. Trotzdem sind einige Analysten der Meinung, dass die Aktie noch immer unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Fastenal liegt laut Bankanalysten bei 50,79 EUR. Bei einer aktuellen Notierung von 53,59 EUR würde dies ein Kursrisiko in Höhe von -5,16% eröffnen. Allerdings haben sich nicht alle Experten auf diese Bewertung geeinigt.

Drei Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie. Zehn Experten halten sie für neutral und zwei weitere raten zum Verkauf bzw. sofortigem Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,00.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl die Fastenal-Aktie in den letzten Tagen an Wert verloren hat, gibt es...