Fastenal: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 50,78 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Fastenal ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 50,78 EUR – das entspricht einem Potenzial von -2,53%.

• Am 26.06.2023 legte die Aktie um -0,14% zu

• Durchschnittliche Meinung der Bankanalysten: “halten”

• Guru-Rating von Fastenal jetzt bei 3,00 nach zuvor ebenfalls 3,00

In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei +0,10%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten inzwischen optimistisch gestimmt sind und sogar einen Kauf empfehlen (Anteil:+17,65%), empfehlen andere Experten eher vorsichtiger zu sein oder halten die Aktie für überbewertet.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht aktuell auf einer Einschätzung von 3 Punkten nach zuvor ebenfalls drei...