Fastenal: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 50,13 EUR

Die Aktie von Fastenal hat sich gestern mit einem Minus von -0,14% am Finanzmarkt entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,16% verzeichnet werden. Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten besagt, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 50,13 EUR liegt und somit ein Potenzial in Höhe von -5,40% eröffnet.

Zwar teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit. Doch immerhin 3 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 10 Experten zeigen sich neutral (“halten”). Lediglich 2 Analysten befürworten einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin unverändert bei 3,00.