Fastenal-Aktie: Das kann ruck-zuck gehen!

Fastenal-Aktionäre fiebern gebannt dem 13.04. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen mit Sitz in Winona wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 1. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Fastenal-Aktie haben?

Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks der Fastenal-Aktie steht ins Haus: In 30 Tagen will das an der Börse mit 29,88 Milliarden USD bewertete Unternehmen den Quartalsbericht um 13:00 Uhr vorlegen. Bei Anlegern und Analysten steigt somit die Spannung. Laut Marketscreener-Daten sind sich die Experten im Mittel einig, dass für das 1. Vierteljahr ein leichten Umsatzplus zu erwarten ist. Konkret soll der Umsatz im Vorjahresvergleich um 8,51 Prozent auf 1,85 Milliarden USD...