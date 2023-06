Fastenal: Aktie ist unterbewertet, Kursziel bei 50,80 EUR

Am gestrigen Tag musste die Aktie von Fastenal einen Rückgang von -2,41% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung jedoch bei +0,20%. Dies deutet auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hin.

Allerdings wird derzeit davon ausgegangen, dass das wahre Kursziel von Fastenal bei 50,80 EUR liegt. Das entspricht einem Potenzial von +0,76%. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Analysten aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen drei Bankanalysten den Kauf der Aktie, während elf Experten sie als “halten” einstufen und zwei weitere Analysten zum Verkauf raten. Ein Experte meint sogar sofort zu verkaufen.

Durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches sich vorher bereits im Bereich “Guru-Rating ALT” befand, ergibt sich weiterhin eine positive...