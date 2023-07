Fastenal-Aktie bewertet: Kursziel auf 50,90 EUR gesetzt - laut Analysten falsch

Die Aktienbewertung von Fastenal bei den aktuellen Marktpreisen wird nach Angaben von Analysten als zu niedrig eingeschätzt. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um -4,94% unter dem gegenwärtigen Preis.

• Am 05.07.2023 zeigte die Fastenal-Aktie eine negative Entwicklung von -0,27%

• Das aktuelle Kursziel für Fastenal beträgt 50,90 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,00

Am letzten Handelstag verzeichnete die Aktie des Unternehmens Fastenal einen Rückgang an der Börse in Höhe von -0,27%. In Bezug darauf summierten sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – eine vollständige Woche – auf +0,33%. Dies zeigt ein relativ neutrales Marktsentiment.

Obwohl dies möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis war, sind die Bankanalysten davon überzeugt:

Das mittelfristige Kursziel für Fastenal liegt bei...