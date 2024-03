Fastenal Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche der Handelsunternehmen und Distributoren liegt das KGV von Fastenal mit einem Wert von 38,89 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 58. Dies zeigt, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die technische Analyse der Fastenal-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 61,59 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 78,42 USD weicht somit um +27,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Schlusskurs von 71,04 USD eine positive Abweichung von +10,39 Prozent. Somit erhält die Fastenal-Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Fastenal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,38 Prozent erzielt hat, während ähnliche Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt nur um 52,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,18 Prozent für Fastenal. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Fastenal mit einer Rendite von 43,27 Prozent um 12,11 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Fastenal im Vergleich zur Branche Handelsunternehmen und Distributoren eine Rendite von 2,24 % auf, was 15,01 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,25 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt zeigt die Aktie von Fastenal sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht positive Signale, während die Dividendenrendite als eher negativ einzustufen ist.