Fastator AB Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Fastator weist der RSI derzeit einen Wert von 15,87 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung für Fastator als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Fastator eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Fastator in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für Fastator ein Durchschnitt von 4,24 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2.915 SEK, was einem Unterschied von -31,25 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 2,62 SEK, was zu einem letzten Schlusskurs darüber von +11,26 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Fastator daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Fastator in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen in den letzten Wochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" angemessen bewertet wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fastator bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.