Fastator AB Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse von Fastator-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,45 SEK, was einem Abwärtstrend von 39,33 Prozent entspricht. Daher erhält Fastator eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,58 SEK, was einer Abweichung von nur 4,65 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fastator auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der RSI7 beträgt 26,92, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 41,94 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger-Diskussionen waren in den letzten zwei Wochen eher neutral, was heute zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Fastator auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.