Fastator AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Fastator diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fastator-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,97 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 1,266 SEK weicht somit um -57,37 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,9 SEK) liegt mit einer Abweichung von -33,37 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fastator-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (59,4) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fastator.