Fast jeder zweite mit Bachelor-Abschluss schließt einen Master an

WIESBADEN (dpa-AFX) - 45 Prozent aller Bachelorabsolventen an deutschen Hochschulen schließen danach ein Masterstudium an. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Die Übergangsquote vom Bachelor- zum Masterstudium blieb damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Zahlen beziehen sich auf Studierende, die ab dem Wintersemester 2019/20 ihren Bachelor gemacht haben und bis zum Wintersemester 2021/22 in Deutschland ein Masterstudium begannen.

Für Universitäten war die Übergangsquote ins Masterstudium mehr als doppelt so hoch wie an Fachhochschulen mit ihrer stärker praxisbezogenen Ausbildung. 66 Prozent der Universitätsabsolventen begannen ein Masterstudium, aber nur 31 Prozent der Fachhochschulabsolventen./sat/DP/mis