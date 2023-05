Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) -ZHENGZHOU, China, 3. Mai 2023 /PRNewswire// -- Die Eröffnungszeremonie und das Finale der UIM. Die F1H2O Weltmeisterschaft 2023, der Große Preis von Zhengzhou, China, gefördert von Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. in China, wurde am 30. April erfolgreich am Longhu-See, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan Province, China, ausgetragen.Zhengzhou liegt in der Zentralebene, dem Geburtsort der chinesischen Zivilisation. Das F1H2O-Rennen wird am malerischen Longhu-See ausgetragen, der den Charme von Zhengzhou als moderne nationale Metropole präsentiert und den Bau der „Air Silk Road" (Seidenstraße der Luft) von Zhengzhou-Luxemburg fördert.Mit dem Ertönen des Startschusses begann offiziell das Finale. 20 Motorboote starteten nacheinander und rasten wie Pfeile über die Oberfläche des Longhu-Sees. Die dröhnenden Motoren, die rollenden Wellen und die rasenden Motorboote sorgten für aufregende und spannende Szenen. Nach fast einer Stunde intensiven Wettkampfs ging Jonas Andersson aus dem schwedischen Team als Sieger hervor und besiegte alle Gegner. Shaun Torrente aus dem Team Abu Dhabi und Ferdinand Zandbfrgen aus dem Team Sharjah belegten die Plätze zwei und drei.Die U.I.M. Die F1H2O Weltmeisterschaft 2023, der Grand Prix von Zhengzhou, China, ist die erste Station der F1H2O World Championship nach einer dreijährigen „Pause" in China. Sie ist auch das bisher anspruchsvollste und höchstrangige Motorbootrennen in Zhengzhou.Die „Austragung" der F1H2O World Championship in Zhengzhou gab den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur die Möglichkeit, ein internationales Spitzenereignis vor ihrer Haustür zu erleben, sondern präsentierte auch die wunderschöne Landschaft der „Stadt am Wasser" im Zhengdong New District und den lebhaften und dynamischen Charme von Zhengzhou für die Welt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067727/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2067812/2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2068565/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fast-and-furious--inszenierung-am-longhu-see-in-zhengzhou--komposition-einer-aufregenden-melodie-zwischen-der-f1h2o-und-der-stadt-301814757.htmlPressekontakt:Yongding Wang,184764201@qq.comOriginal-Content von: Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell