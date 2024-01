Fast Retailing Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fast Retailing":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fast Retailing steht im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Trotzdem war der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem von negativen Themen rund um Fast Retailing geprägt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Fast Retailing liegt bei 89,3, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 58,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fast Retailing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33707,78 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (34990 JPY) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +3,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (35551,8 JPY) ergibt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Fast Retailing mit einer Ausschüttung von 0,98 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (2,42 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.