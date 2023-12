Fast Retailing Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fast Retailing":

Der Aktienkurs von Fast Retailing verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel" Branche im Durchschnitt um 13,33 Prozent, was bedeutet, dass Fast Retailing im Branchenvergleich eine Outperformance von +27,03 Prozent erzielte. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer überdurchschnittlichen Rendite von 18,32 Prozent im letzten Jahr, was 22,04 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Fast Retailing in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 38 auf, was bedeutet, dass die Börse 38,32 Euro für jeden Euro Gewinn von Fast Retailing zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 136, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,98 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 2,38) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Fast Retailing eine "Schlecht"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so kann die Diskussionsintensität in den sozialen Medien Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Fast Retailing wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.