Fast RetailingADR Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenrendite von Fast Retailing beträgt auf dem aktuellen Kursniveau 0,98 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,38 Prozent (Branche: Spezialität Einzelhandel) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Fast Retailing eine Bewertung von "Schlecht" durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Fast Retailing wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 34,4 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fast Retailing in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Für Fast Retailing wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen, weshalb die Bewertung für das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt.

