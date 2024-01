Fast RetailingADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Fast Retailing als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 48,19, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 56,75 und bedingt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Fast Retailing als unterbewertet, da das KGV mit 36,22 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", welcher 139,47 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Fast Retailing zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war an zwei Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fast Retailing. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls mit "Neutral".