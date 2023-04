Fast Finance24 Aktie: Wichtige Kennzahlen für Anleger!

Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fast Finance24 bei 0,42 und somit deutlich unter dem Durchschnittswert der Credit Services-Branche von 18,44 Prozent. Eine solche Abweichung von -4290,48 Prozent lässt darauf schließen, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Folglich könnte sich ein Investment zu diesem Zeitpunkt als sinnvoll erweisen und langfristig erfolgsversprechend sein.

Fast Finance24: Die optimistischen Anleger sind in Kontrolle

Die Fast Finance24-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 EUR erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,13 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +128,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir deshalb eine “Gut”-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der...