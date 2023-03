Fast Finance24 Aktie: Stärkster Anstieg seit Langem!

Fast Finance24 hat im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistungsunternehmen eine außerordentliche Jahresrendite von 0 Prozent erzielt. Im gleichen Zeitraum erreichte der durchschnittliche Sektor Financial Services lediglich -576.02 Prozent. In der Credit Services-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen zwölf Monaten bei 2,48 Prozent, was Fast Finance24 mit einer Rendite von -2,48 Prozent übertraf.

Analysten empfehlen klaren Kauf von Fast Finance24 Aktien

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 0 Analysten ihre Bewertungen für die Fast Finance24-Aktie abgegeben. Keine der Einstufungen fiel dabei unter “Gut”, “Neutral” oder “Schlecht”. Somit ergibt sich ein durchschnittlich positives Urteil für das Wertpapier.

Besonders interessant ist jedoch die jüngste Analyse für den vergangenen Monat, in der wiederum keine...