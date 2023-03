Fast Finance24 Aktie: Lob an alle Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, mit dem man feststellen kann, ob sich ein Wertpapier in einem “überkauften” oder “überverkauften” Zustand befindet. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts in Relation zur Zeit gesetzt. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Fast Finance24-Aktie anschauen, beläuft sich dieser auf 50.1, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend vergeben wir ein “neutral”-Rating.

Um eine umfassendere Analyse zu ermöglichen, betrachten wir auch den RSI der letzten 25 Handelstage. Der RSI25 ist weniger volatil als der RSI7 und gibt uns somit eine langfristigere Perspektive auf das Wertpapier. Im Vergleich zum RSI7 zeigt der RSI25 einen überverkauften Zustand von Fast Finance24 an.

Diese unterschiedliche...