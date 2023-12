Fast 13 Kilo Schokolade pro Kopf wurden 2022 produziert

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



WIESBADEN (ots) -Viele der Süßigkeiten, mit denen am Nikolaustag die Stiefel befüllt werden, sind aus Schokolade. Doch nicht nur im Advent sind kakaohaltige Leckereien wie etwa klassische Schokoladentafeln oder Pralinen beliebt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 2022 in Deutschland 1,09 Millionen Tonnen Schokoladenerzeugnisse für den Absatz produziert, 1,3 % mehr als im Vorjahr. Rechnet man die Gesamtmenge auf die Bevölkerung in Deutschland um, so wurden im vergangenen Jahr 12,9 Kilogramm pro Kopf hergestellt. Das entspricht in etwa der Schokoladenmenge von zweieinhalb Tafeln wöchentlich pro Kopf.473 400 Tonnen Kakaobohnen wurden 2022 nach Deutschland importiertWichtigster Bestandteil von Schokolade ist Kakao, welcher überwiegend in Form von Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch importiert wird. 2022 wurden insgesamt 473 400 Tonnen dieses Rohstoffs nach Deutschland eingeführt - 5,8 % mehr als 2021. Mit 226 200 Tonnen stammte der größte Teil der Importe (47,8 %) aus Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste). Wichtige Herkunftsländer von Kakaobohnen waren außerdem Ghana (9,7 %) und Nigeria (5,8 %).Rohstoffe für Schokoladenerzeugnisse im Oktober 2023 deutlich teurer als im VorjahrWährend die deutschen Erzeugerpreise für Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen im Oktober 2023 um 12,6 % höher als im Oktober 2022 waren, stiegen die Preise für die Rohstoffe von Schokoladenerzeugnissen im selben Zeitraum noch deutlich stärker. So lagen die Einfuhrpreise für Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch im Oktober 2023 um 53,9 % höher als im Oktober des Vorjahres, die Einfuhrpreise für Kakaomasse und Kakaobutter sind im selben Zeitraum um 27,6 % gestiegen. Eine weitere wichtige Zutat für Schokolade ist ebenfalls teurer geworden: Die deutschen Erzeugerpreise für Zucker, die schon im vergangenen Jahr stark gestiegen waren, lagen im Oktober 2023 um 26,2 % über denen des Vorjahresmonats.Methodische Hinweise:Die Pro-Kopf-Angabe wurde auf Basis der Bevölkerungszahl zum 31.12.2022 berechnet.Der Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten des Produzierenden Gewerbes. Dargestellt werden nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken die GP-Meldenummern GP19-108222330 bis GP19-108222550 Schokoladenerzeugnisse in Verpackungen von 2 kg und weniger (auch diätetisch). Für die Importdaten wurde die Warennummer 18010000 (Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch) ausgewertet.Weitere Informationen:Detaillierte Daten zu den Ergebnissen der Produktionsstatistik können über die Tabellen 42131-0003 und 42131-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Außenhandelsergebnisse in der Gliederung nach Warennummern sind im Bereich Außenhandel über die Tabelle 51000-0016 abrufbar.Weitere Zahlen, Daten und Fakten zur Advents- und Weihnachtszeit sind auf der Themenseite Fakten zum Advent zu finden.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell