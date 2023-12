FastPartner AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den prominenten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Fastpartner liegt bei 42, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 33,97, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Fastpartner hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität für Fastpartner gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fastpartner. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Fastpartner verläuft derzeit bei 53,81 SEK. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 56,2 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,44 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +7,58 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Fastpartner-Aktie bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".