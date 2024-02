Fasadgruppen AB Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fasadn gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Fasadn-Aktie beträgt aktuell 67,98 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 62,4 SEK liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,82 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Fasadn auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fasadn-Aktie liegt bei 63,95, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,88 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.