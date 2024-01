Faron Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Faron Oy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 31,32 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -12,8 Prozent, und Faron Oy liegt aktuell 30,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Faron Oy aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Faron Oy eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Faron Oy-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 43,46. Insgesamt erhält Faron Oy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt für Faron Oy aktuell 293,13 GBP, was einer Abweichung von +4,05 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 305 GBP entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine Abweichung von +6,73 Prozent, wodurch Faron Oy ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.