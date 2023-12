Faro Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs des Unternehmens Faro verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -22,78 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Faro mit 19,96 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,85, was 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Faro in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Faro bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 11546,49 Prozentpunkten führt. Dies ergibt eine Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt der RSI der Faro mit einem Niveau von 21,44 eine Einstufung von "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,91 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".