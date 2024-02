Faro Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie der Faro wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Faro vor. Das Kursziel für die Aktie der Faro liegt im Mittel wiederum bei 20 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,88 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -4,21 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Neutral". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Faro insgesamt die Einschätzung "Gut".

Zusätzlich zur Analysteneinschätzung wurde auch eine technische Analyse durchgeführt. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Faro-Aktie auf 200-Tage-Basis aktuell 17,16 USD, was deutlich darüber liegt (+21,68 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Faro somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,76 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,04 Prozent) liegt. Somit erhält die Faro-Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Faro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wurde auch eine Aussage über die Über- oder Unterbewertung der Faro-Aktie getroffen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Faro damit ein "Neutral"-Rating.

Abschließend wurde ein Branchenvergleich des Aktienkurses durchgeführt. Faro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,6 Prozent im Branchenvergleich für Faro. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,35 Prozent im letzten Jahr, wobei Faro 17,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.