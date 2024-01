Faro Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Faro-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf einer Kombination von 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Faro vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 20 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Faro als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,85 im Vergleich zum Branchen-KGV von 45,5. Dies ergibt eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment für Faro zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Faro-Aktie bei 17,21 USD verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 20,3 USD, was einen Abstand von +17,95 Prozent zur GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 19,79 USD, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtbild basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.