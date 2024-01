Faro Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse zeigt, dass die Faro-Aktie derzeit als "gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,27 USD, was einem Kurs von 21,87 USD entspricht und somit um +26,64 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,25 USD zeigt eine Abweichung von +13,61 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende fällt die Rendite mit 0% im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten niedrig aus. Die geringere Rendite von 11546,47 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Faro 35,85 Euro zahlt, was 22 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und somit als "gut" gilt.

Die Stimmung und Meinungen in sozialen Medien wurden ebenfalls berücksichtigt. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer sich in den vergangenen Tagen vor allem neutralen Themen gewidmet haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft. Somit ergibt sich, dass Faro sowohl technisch als auch fundamental bewertet wird und bei der Stimmung als "neutral" eingestuft werden muss.