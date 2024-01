Faro Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Faro-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 17,3 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (20,6 USD) um +19,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 18,55 USD zeigt eine positive Abweichung von +11,05 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien, dass Faro in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Faro-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Faro-Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 89,77 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation mit einem Wert von 45. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.