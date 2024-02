Faro Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs des Unternehmens Faro hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,7 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -13,03 Prozent im Branchenvergleich führte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -4,67 Prozent gefallen sind, schnitt Faro schlechter ab. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 582,5 Prozent hatte, lag Faro mit 600,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der Faro-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -13,68 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung basierend auf den Kurszielen "Schlecht". Insgesamt erhält Faro von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Faro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,85 auf Basis der aktuellen Notierungen um 22 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (45,72). Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Faro ist positiv und wurde vor allem in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Faro, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.