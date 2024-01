Faro Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Analystenbewertung für Faro liegt für die letzten zwölf Monate bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Faro vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 20 USD. Dies impliziert einen potenziellen Rückgang um -11,31 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs. Daher erhält die Faro-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Einschätzung der Anleger hinsichtlich der Faro-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Faro in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Faro-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 34, was eine "Neutral"-Bewertung impliziert. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,22) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Faro.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Faro in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch dies zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Faro-Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.