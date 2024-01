Faro Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Faro-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20 USD, was einem Abwärtspotential von -2,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Faro eine "Gut"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Faro liegt bei 89,77, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Faro in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Faro-Aktie verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Insgesamt erhält Faro in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Faro derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 17,3 USD, während der Kurs der Aktie bei 20,6 USD liegt, was einer Abweichung von +19,08 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 18,55 USD, was einer Abweichung von +11,05 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

