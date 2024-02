Faro Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Faro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 50,74 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Faro in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,14 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -592,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Faro in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Faro. In den letzten Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Faro in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erhielt Faro insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotenzial von -6,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Faro daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.