Faro Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Faro liegt mit 35,85 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten", was einer Differenz von 22 Prozent entspricht. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, aber aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV von Faro kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite von Faro liegt bei 0 Prozent und damit 11651,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" weist Faro mit einer Rendite von -42,48 Prozent eine Performance auf, die mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Performance von Faro mit 65,95 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Faro liegt bei 60,63, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Faro daher in dieser Kategorie als neutral bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Faro auf Basis der genannten Kriterien eine neutrale bis negative Bewertung erhält.