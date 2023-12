Faro Aktie: Gigantischer Hammer!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Faro eine Rendite von -42,48 Prozent erzielt, was 42,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete im Mittel eine Rendite von -0,24 Prozent, während die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine mittlere jährliche Rendite von -4,56 Prozent aufwies. Faro liegt aktuell 37,92 Prozent unter diesem Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Faro war zuletzt überwiegend positiv in den sozialen Medien. Die Diskussionen bewegten sich jedoch in den vergangenen Tagen weder stark in die positive noch in die negative Richtung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was einem möglichen Rückgang von -6,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Aus Analystensicht erhält die Faro-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In den letzten Wochen war eine vermehrte Anzahl positiver Kommentare über Faro in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen rund um die Aktie lag jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.