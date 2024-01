Faro Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Faro. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,68 Punkte, was bedeutet, dass Faro momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Faro weder überkauft noch überverkauft (Wert: 41,41), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich mit einer Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Faro jedoch deutlich eingetrübt, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für Faro. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Faro dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist Faro mit einer Rendite von -30,78 Prozent eine Performance auf, die mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt Faro mit einer Rendite von -27,09 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für die Faro-Aktie ist derzeit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Faro vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (20 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -6,54 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Faro eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.